Torsdag i forrige uke la Pexip frem sine kvartalstall, noe som resulterte i en kursoppgang på 5,3 prosent etterfulgt av en kursoppgang på 6,8 prosent fredag.

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Kristian Spetalen at Pexips driftskostnader for andre kvartal, og guidingen for årlig tilbakevendende inntekter (ARR) for tredje kvartal, samsvarte med deres estimater.

Analysefakta Aksje: Pexip

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 47 (43)

Nå hever Arctic Securities kursmålet fra 43 til 47 kroner, basert på en verdsettelse på 15 ganger estimert driftsresultat for 2025, grunnet en økning i den frie kontantstrømmen, samtidig som Spetalen ser en redusert risiko i investeringscaset.

Analytikeren fremhever også at Pexip, med en vekst på 11,5 prosent på årsbasis ekskludert eldre produkter, fortsatt blir priset som et selskap uten vekst, til tross for forventet omsetningsvekst på 10 prosent og beskjeden kostnadsvekst.

For 2025 estimeres en vekst i EBITDA-resultatet på 38 prosent, drevet av en flat kostnadsbase og inntektsvekst. I tillegg åpner nye produkter for Teams- og Zoom-rom for en potensiell markedsmulighet på 40-80 millioner dollar.

Tirsdag formiddag omsettes Pexip-aksjen for 34,40 kroner, opp 2,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.