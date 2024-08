Stordalen starter techbyrå

Hotelleier og investor Petter Anker Stordalen fortsetter å investere i den kreative bransjen, og starter nå et Creative Tech-byrå. Sammen med på laget får han Alexander Solbakken som byråleder og partner, som kommer fra stillingen som teknologirådgiver og AI-ekspert i Try.

– Fjorårets oppstart med reklamebyrået Smeh gikk over all forventning, og da er det naturlig for oss å satse videre i bransjen, sier Stordalen.

– Ambisjonen vår er å samle de flinkeste folkene gjennom utviklingen av selvstendige, partnereide byråer som skal bli best i sin nisje. Fremfor å samle alt i ett byrå, tror vi mer på frittstående byråer med komplementerende ferdigheter, legger han til.



Smør skal jobbe direkte med egne kunder, men også være partner innen kreativ teknologi for andre byråer innen reklame, PR og design, opplyser selskapet gjennom en pressemelding.

Les også Stordalen og Ringnes slår på stortrommen: – Dette hotellet er barnet mitt Christian Ringnes betalte 400 millioner kroner til Petter Stordalen for Hotel Christiania Teater. Etter ytterligere 100 millioner oppussingskroner og 60 nye sengeplasser, gjenåpner hotellet på mandag.

Vil være partner til andre byrå

Ifølge Solbakken handler creative tech om å bruke teknologi for å engasjere publikum gjennom interaktive historier og opplevelser.

– Vi skal være Norges beste på skreddersøm av nettsider, men også arbeide med teknologier som 3D på web, kunstig intelligens, VR, annonseteknologi, installasjoner og generativt design, sier den ferske byråsjefen.



– Det er et stort potensial i skjæringspunktet design, reklame, PR og teknologi. Dette er en fordel kun de aller største byråhusene har hatt tilgang på - frem til nå, legger han til.

Smør skal jobbe direkte med egne kunder, men også være partner innen kreativ teknologi for andre byråer innen reklame, PR og design.

Det nye byrået vil ta plass i et nettverk av uavhengige byråer med Stordalen som felles deleier. Nettverket består i dag av Storm Communications, Storm Samfunn og reklamebyrået Smeh.