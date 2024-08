Temus morselskap PDD Holdings har falt kraftig i førhandelen mandag etter at selskapet kunne vise til en lavere inntekt enn forventet for andre kvartal, melder MarketWatch.

Aksjen har falt 19,2 prosent i førhandelen, noe som gjør at den er på vei mot sitt største endagsfall på to år, og den verste kursutviklingen etter en kvartalsrapport på tre år.

– Selv om vi er oppmuntret av den solide fremgangen vi har gjort de siste kvartalene, ser vi mange utfordringer foran oss, sier Lei Chen, styreleder og med-konsernsjef i PDD Holdings.

Kan ofre lønnsomheten

Nedturen kommer til tross for at selskapet kvartalsvise overskudd mer enn doblet seg, signaliserte selskapet at de er villige til å gjøre «kortsiktige ofre», som kan skade lønnsomheten, for å investere mer i virksomheten.

–Vi er forpliktet til å gå over til utvikling av høy kvalitet og fremme et bærekraftig økosystem. Vi vil investere tungt i plattformens tillit og sikkerhet, støtte høykvalitetsaktører og kontinuerlig forbedre aktørenes økosystem, sier Chen og legger til:

– Vi er forberedt på å akseptere kortsiktige ofre og potensiell nedgang i lønnsomheten.

Omsetningen økte med 85,7 prosent til 97,06 milliarder kinesiske yuan, men det var likevel under konsensus som var på 100,17 milliarder, skriver MarketWatch. Samtidig advarer selskapet om at det blir utfordrende å opprettholde den samme veksttakten fremover på grunn av den intensiverte konkurransen og eksterne utfordringer.

Driftsresultatet økte 156 prosent, til 32,56 milliarder yuan, mens nettoresultatet la på seg 144 prosent og endte på 32,01 milliarder yuan, som tilsvarer 47,4 milliarder kroner.

Optimistiske analytikere

Etter børslutt fredag hadde PDD-aksjen falt 4 prosent i år, men blant analytikerne er aksjen fremdeles populær.

Morgan Stanley kom med en oppdatering mandag hvor de har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 220 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 57 prosent fra fredagens sluttkurs.

Andre optimister er Jefferies og Citi som har kursmål på henholdsvis 193 og 194 dollar. Det tilsvarer en oppside på rundt 38 prosent.

Av de 59 analytikerne som følger selskapet ifølge Bloomberg er det bare en hold-anbefaling, mens de resterende roper «kjøp» med varierende styrke.