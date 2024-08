Nvidia legger onsdag denne uken frem sine tall for andre kvartal. LSEG-konsensus peker ifølge Reuters mot inntekter på 28,68 milliarder dollar, noe som i så fall vil være opp 112 prosent fra samme periode i fjor.

Bruttomarginen, justert for engangseffekter, ventes inn på 75,8 prosent. Dette vil være ned mer enn tre prosentpoeng fra første kvartal, et marginfall som vil være forårsaket av kostnader til opptrappingen av produksjonen for å møte den kraftig voksende etterspørselen.

Nvidias kraftige grafikkprosessorer har fått en sentral rolle i utbyggingen av AI-infrastruktur, eksempelvis hos Microsoft. Prosessorene er vanskelig å erstatte i dagens datasentre, og har økt førstnevntes inntjening betydelig.

– Målestokk for AI som helhet

Aksjen som har steget over 150 prosent hittil i år har løftet amerikanske børser til nye høyder, og prises nå til 37 ganger fremtidig inntjening (forward P/E). Til sammenligning er de seks største teknologiselskapene i S&P 500-indeksen (inklusive Nvidia) priset til rundt 29-gangeren i snitt.

– Nvidia er en målestokk ikke bare for databrikker, men også for AI som helhet. Dersom Nvidia skuffer, vil investorer selge unna alle AI-aksjer, sier senior porteføljeforvalter Daniel Morgan hos Synovus Trust, som ifølge nyhetsbyrået eier aksjer i store amerikanske teknologiselskaper, inklusive Nvidia.

Enkelte investorer er ifølge Reuters bekymret for Nvidias evne til å møte høye forventninger, og har satt et spørsmålstegn ved tempoet i AI-investeringene hos selskapets største kunder. Bekymringene senket Nvidia-kursen 20 prosent gjennom en måneds tid i juli og tidlig august, men etter oppgangen de siste dagene bare 5 prosent unna «all-time high» satt i juni.