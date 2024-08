Bouvet leverte i andre kvartal driftsinntekter på 1.001,2 millioner kroner, og dermed en vekst på over 20 prosent fra 833,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBIT) steg over 52 prosent fra 89,0 til 135,6 millioner kroner.

EBIT-marginen gjorde således et byks fra 10,7 til 13,5 prosent.

Flere ansatte, høyere priser

Honorarinntekter generert av konsernets egne ansatte var i kvartalet 898,5 millioner kroner, 23,5 prosent opp fra 727,6 millioner kroner i andre kvartal 2023. Dette tallet ble positivt påvirket av at gjennomsnittlig antall ansatte steg 8,7 prosent i løpet av året.

Honorarinntektene ble løftet også av 2,6 prosent høyere faktureringsgrad, 5,4 prosent høyere timepriser, to arbeidsdager mer i kvartalet – og at det ble tatt ut mindre ferie og avspasering.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Bouvet 2.331 medarbeidere, 15 flere enn i kvartalet før og 172 flere enn i samme kvartal i fjor.

Les også 25 prosent årlig avkastning over 17 år 25 prosent årlig avkastning over 17 år. Knapt noen aksjer på Oslo Børs er like sterke. Sjefen selv legger gjerne ut på en ny styrkeprøve.

– Meget sterk etterspørsel

– Vi fortsetter utviklingen med solid vekst i omsetning og meget sterk lønnsomhet, sier en ifølge rapporten «meget stolt» konsernsjef Per Gunnar Tronsli, og minner om at dette skjer under krevende omstendigheter.

– Budsjettene er blitt trangere og prioriteringene vanskeligere. Dette har medført at deler av vår bransje har fått mer krevende rammebetingelser. For Bouvets del observerer vi det samme, hos enkelte kunder og i enkelte sektorer opplever også vi endrede rammebetingelser, fortsetter han.

Likevel karakteriserer han etterspørselen i sektorene selskapet jobber mot som «samlet sett meget sterk.»

– Vi jobber med kunder hvor digitaliseringsagendaen videreføres med stor kraft, sier Tronsli.

Les også Økning i alle poster

Alle vil investere mer i AI

Olje, gass og fornybart bidro med 39,5 prosent av totalomsetningen for Bouvet i andre kvartal, og sektoren bidro med en omsetningsøkning på 17,9 prosent fra samme periode i fjor. Kraftsektoren sto for 20,4 prosent av omsetningen og bidro med 49,2 prosent omsetningsøkning.

Bouvet påpeker en økende investeringsvilje i generativ kunstig intelligens (AI) på tvers av alle sektorer.

«Utbredelsen av teknologien sørger også for utfordringer knyttet til sikkerhet og sikring av god kvalitet. Vi bistår flere kunder med verdiskapning gjennom teknologien og kompetanseheving», skriver selskapet.

Markedet liker rapporten, og sender Bouvet opp over 3 prosent på relativt høyt volum i tidlig handel.