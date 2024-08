Etherum falt på det mest 48 prosent fra 12. mars til 5. august, men har hentet seg litt inn og er nå ned knappe 36 prosent. Bitcoin falt på det meste 33,6 prosent i samme tidsrom, og er nå ned 15,7 prosent.

Begge har satt lavere topper og bunner i hovedchartet og begge har brutt den stigende trenden. Begge har utviklet en fallende trend, og begge ligger under 200 dagers glidende gjennomsnitt. Begge sliter også med en fallende trendlinje i RSI-chartet, som legger en demper på utviklingen i stigningstakten.

Positive undertoner er brutt

Bitcoin gikk mer eller mindre sidelengs mellom 72.000 og 58.000 frem til trendbruddet i juli. I etterkant ble det satt nye topper, lavere enn de foregående. Bunner lavere enn de foregående. Positive undertoner i RSI-chartet er blitt brutt, men den siste holder fremdeles stand.

BITCOIN: Kryptovalutaen snudde ned igjen etter helgens oppgang. Chart: Tradingview / Finansavisen

Den fallende trendlinjen i toppen i RSI-chartet legger en demper på utviklingen i stigningstakten. Så lenge den fortsetter kan eventuelle oppturer bli forbigående. På samme tid kan den positive undertonen, gitt at den fortsetter og ikke blir brutt, bety at eventuelle korreksjoner ned kan bli forbigående.

RSI snudde ned igjen etter å ha vært på vei opp for å teste den fallende trendlinjen. Da skal man følge med på 50-nivået. Brytes også det vil det signalisere lavere stigningstakt og kanskje åpne for fall i begge chartene.

Bitcoin har falt tilbake under 200 dagers glidende gjennomsnitt igjen og tester den tekniske støtten på rundt 61.700-nivået. Brudd på det nivået kan åpen for fall til neste tekniske støtte på 60.300 dollar. Dersom det blir brutt kommer neste tekniske støtte på rundt 58.265-nivået, 55.700-nivået og ned mot 54.000-nivået.

På oversiden er det teknisk motstand ved 200 dagers glidende gjennomsnitt og toppen fra sist helg på 65.050 dollar. Neste tekniske motstand kommer på 68.244-nivået og mot topplinjen i den fallende trenden. For å åpne for videre oppgang må trolig den fallende trendlinjen i RSI-chartet brytes.

Ethereum er svak

Ethereum har brutt den stigende trenden og ligger lavt i den fallende trenden som er blitt utviklet siden i vinter.

RSI har snudd ned igjen etter å ha testet 50-nivået fra undersiden, noe som også kan være en bekreftelse på at den svake tendensen kan fortsette en stund til. Den fallende trendlinjen over 50-nivået legger også en demper på utviklingen i stigningstakten, og må trolig brytes for å åpne for videre oppgang i begge chartene.

ETHEREUM: 50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet må trolig brytes for å sette fart i kryptovalutaen. Chart: Tradingview / Finansavisen

Ethereum snudde ned etter å ha testet den tekniske motstanden på 2.770-nivået siste helg. Dette nivået må brytes for å åpne for videre oppgang mot neste, tekniske motstand i området 2.880 til 2.930 dollar. Det må brytes for å åpne for videre oppgang mot 3.157-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Nå testes den tekniske støtten i området 2.618 til 2.555 dollar. Brudd på det nivået kan åpne for fall mot neste, tekniske støtte på 2.360-nivået og bunnen i den fallende trenden.

Flere tekniske analyser



Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.