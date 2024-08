Goldman og JPMorgan om Nvidia

Nvidia-resultatene kommer onsdag kveld. Historisk sett slippes tallene rundt 22:20 norsk tid, og konferansen starter kl. 23:00.

Goldman Sachs

De siste kvartalene har posisjoneringen i Nvidia vært «trang.» Ifølge Goldman-trader John Flood har indikatorene hans vist en posisjonering på 9+ av 10 i tidligere kvartaler.

I denne runden er posisjoneringen 8,5 av 10, noe mindre konsentrert, ifølge Flood.

Kollega-trader Peter Callahan skrev i et notat fra helgen: «aksjekursen på 125 dollar [128 dollar i dag] føles mye «renere» enn sist aksjen var på 125 dollar i juni.»

JPMorgan

Josh Meyers, teknologispesialist i JPM, sier at posisjoneringen er 8 av 10.

Han skriver at kunder i sommer ønsket å diversifisere AI-investeringer, men «det virket som om ingen ville vedde mot navnet, med tanke på at Nvidia fortsatt er svært godt posisjonert og fortsatt har rom for å overraske.»

Den største bekymringen til Meyers er en «gjentakelse av andre halvår 2023, der aksjen handler sidelengs i en lengre periode.»

Andrew Tyler, JPM leder for markedsinnsikt peker på:

Samlet sett er eksponeringen i TMT (teknologi, media, telekom.)-sektoren undervekt, som kan bety at risk/reward for Nvidia er forskjøvet til oppsiden.

September har vært den svakeste måneden i året dette århundre.

Valgår i USA pleier å forlenge den negative september-sesongmessigheten. Men, siden begge kandidater er kjent for markedet, kan effekten av valget dempes i år.

Situasjonen i Midtøsten og Ukraina har i stor grad blitt ignorert av aksjemarkedene. «Hold øye med med hendelser som trekker enten USA eller Tyrkia (NATO) inn i en av konfliktene».

Venter store bevegelser

Den implisitte bevegelsen etter tallene er 9,4 prosent, eller omtrent 300 milliarder dollar som kan svinge i begge retninger.

Fra de ni siste rapporteringene svinger aksjekursen mellom minus 2 prosent til pluss 25 prosent.

Forventinger

JPM venter inntekter for andre kvartal på 29,85 milliarder dollar. 25,52 milliarder fra «Data-Center».

Konsensus på Bloomberg er 28,6 milliarder.

Guidingen fra Nvidia er på 27,44-28,56 milliarder.

JPM venter guidingen for tredje kvartal på 32,95 milliarder.

Bloomberg konsensus venter 31,41 milliarder.

JPM venter 2025-2026 inntekter på 125,7 og 186,6 milliarder.

Bloomberg konsensus er 120,3-166,18 milliarder.