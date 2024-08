Konkurransen i elbilmarkedet er knallhard, og tirsdag kveld lokal tid lanserte kinesiske Xpeng sin nye Mona M03-modell med en startpris på 119.800 yuan (16.800 dollar).

Til sammenligning koster Teslas billigste bil – Model 3 – 231.900 yuan i Kina etter et priskutt i april.

Bare 52 minutter etter den formelle lanseringen hadde antallet bestillinger passert 10.000, melder CNBC. Xpeng-kursen i USA stengte opp 6,5 prosent tirsdag, mens den Hongkong-noterte aksjen klatret nesten 2 prosent onsdag.

– Med biler priset under 20.000 dollar, sementerer Kina ytterligere sin nye posisjon som verdens sentrum for bilproduksjon. Kina kan produsere biler billigere enn noen andre i verden, uttalte gründer og toppsjef Michael Dunne på CNBC-programmet «Squawk Box Asia» onsdag.

«Max»-versjon i februar

Den billigste versjonen av Mona M03 følger med 515 kilometer kjørelengde, et Tesla-lignende knappefritt dashboard og et AI-drevet selvkjøringssystem. Xpeng-gründer og konsernsjef He Xiaopeng uttalte – ifølge Financial Times – på tirsdagens lansering at M03 er «den eneste bilen med avansert selvkjøring» til priser under 200.000 yuan.

En «Max»-versjon av Mona M03, med et mer avansert selvkjøringssystem og 580 kilometer kjørelengde vil koste 155.800 yuan. Ifølge gründer og konsernsjef He vil leveransene av denne starte etter kinesisk nyttår i 2025, det vil si tidlig i februar. Han spesifiserte ikke når leveransene av billigversjonen vil starte, men ifølge CNBC opplyste selskapet på en telefonkonferanse forrige uke at startskuddet ville gå straks etter tirsdagens lansering.

He la ellers til at merkenavnet Mona står for «Made of new AI», og understreket at Xpeng det neste tiåret vil fokusere på utvikling av AI for biler.

Kjøpte Didi-teknologi

Xpeng har basert utviklingen av Mona-modellen på et uferdig bilprosjekt kjøpt av Uber-konkurrenten Didi for 5,84 milliarder Hongkong-dollar (744 millioner dollar) i august i fjor. Mona-prosjektleder Wu Zhefeng forklarte ifølge nettstedet til pressen mandag at basisversjonen av selvkjøringssystemet i M03 kommer fra Didi, mens den mer avanserte versjonen er utviklet av Xpeng.

– Siden batteriet er den dyreste komponenten i en elbil, har vi klart å redusere kostnadene for Mona delvis ved å øke energieffektiviteten. Billigversjonen bruker BYDs populære «blade-batteri», sa han.

– Mona-merkevaren fokuserer på unge mennesker, to eller tre år etter endt utdanning, la Wu til.