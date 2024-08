Feil konklusjon om teknologi

Debattinnlegg: Kjetil Manheim, markedsdirektør i Nova Consulting Group

Hans-Petter Nygård-Hansen argumenterer i Finansavisen for at teknologiutvikling primært gagner teknologiselskapene selv, og at den fallende globale produktivitetsveksten siden finanskrisen beviser dette. Han peker på fremveksten av sosiale medier og smarttelefoner som hovedårsakene til denne nedgangen.

Selv om Nygård-Hansen reiser viktige problemstillinger rundt teknologiens innvirkning på samfunnet og utfordringene knyttet til sosiale medier, er hans konklusjon om at teknologi ikke bidrar til økt produktivitet feilaktig.

Det er mye som peker i retning av at sosiale medier og smarttelefoner kan føre til distraksjon og redusert konsentrasjon, noe som kan påvirke personlig produktivitet negativt. Men det er viktig å skille mellom personlig produktivitet og den generelle produktivitetsveksten i samfunnet.

Teknologi har gjennom historien vært en viktig drivkraft for produktivitetsvekst. Automatisering av manuelle og repetitive oppgaver har frigjort arbeidskraft til mer komplekse og verdifulle aktiviteter. Digital teknologi har revolusjonert måten vi kommuniserer, behandler og deler informasjon på.

Bare de siste 16 årene siden finanskrisen har vi sett hvordan skyteknologi har muliggjort samarbeid og datadeling på en helt ny måte, og hvordan smarttelefoner har blitt uunnværlige verktøy for alt fra kommunikasjon til navigasjon og betalingsløsninger.

Å påstå at teknologi ikke bidrar til produktivitetsvekst for andre enn teknologiselskapene selv er en grov forenkling

Kunstig intelligens (AI) har på sin side allerede vist seg å øke produktiviteten innen en rekke områder, fra industri og logistikk til finans og helsesektoren. For eksempel har maskinlæring forbedret diagnostisering innen medisin og effektivisert produksjonsprosesser i industrien.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at generativ AI kan øke den årlige produktivitetsveksten i Norge betydelig og bidra til enorm verdiskaping i årene som kommer. Dette understreker teknologiens potensial til å løse samfunnsutfordringer og skape økonomisk vekst.

Demografiutviklingen, med en kommende negativ befolkningsvekst, gjør det enda viktigere å øke produktiviteten. Vi må rett og slett få til mer med færre mennesker, og teknologi er en nøkkel til å oppnå dette.

Å påstå at teknologi ikke bidrar til produktivitetsvekst for andre enn teknologiselskapene selv er en grov forenkling. Teknologi er en grunnleggende drivkraft for innovasjon og fremgang, og den vil fortsette å spille en avgjørende rolle i å forme fremtidens samfunn og økonomi.

Kjetil Manheim

Markedsdirektør i Nova Consulting Group