Shortfond avdekker skandale – sender selskap ned 50 prosent

Hindenburg Research har shortet iLearningEngines og mener at selskapets inntekter ikke eksisterer. iLearningEngines er ned 57,9 prosent til 1,36 dollar kl 14:54.

iLearningEngines gikk på børs via en SPAC i april 2024 og hevder at de er et AI-drevet selskap med fokus på automatisering av programvare innen bedrifts- og utdanningssektoren.

Navnløs partner er adm. direktør

Hindenburg skriver at rundt 96 prosent av inntektene og nesten 100 prosent av utgiftene for solgte varer i 2022 er knyttet til en navnløs «teknologipartner».

De hevder å ha avdekket denne partneren: «En enhet basert i De forente arabiske emirater kalt Experion Technologies, basert på vår analyse av dokumenter knyttet til en gjeldstransaksjon».

Les også Teknologiselskap raser ned – anklages for svindel Hindenburg Research anklager Super Micro Computer for blant annet regnskapsmanipulering og for å ha omgått sanksjoner.

I oktober spurte SEC iLearningEngines om denne partneren var tilknyttet selskapet, og svaret var den gang nei.

Nå mener Hindenburg at selskapet har løyet overfor SEC.

«Den amerikanske kontakten for partneren (Experion) ble oppført som ingen ringere enn adm. direktør i iLearningEngines, ifølge et nettsideopptak fra 2020.» Videre hevdes det at den amerikanske adressen til Experion er boligen til adm. direktør i iLearningEngines.

«iLearningEngines hevder at det indiske markedet har en årlig inntektsrate på 216 millioner dollar. Regnskapet for dets eneste indiske datterselskap rapporterte cirka 853.471 dollar i inntekter for sitt siste regnskapsår, eller 99,4 prosent mindre enn iLearningEngines' påståtte inntekter i landet.»

Revisoren til iLearningEngines, Marcum LLP, ble bøtelagt med 3 millioner dollar i juni 2023, legges også til.