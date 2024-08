Freyr nedbemanner: – Betydelig nedskalering

– I dag har jeg informert de ansatte på Mo om at produksjonene av battericeller er satt på pause, fortalte adm.direktør, Tom Jensen, til NRK.

Torsdag hadde ledelsen i batteriselskapet Freyr et møte med de ansatte på produksjonsanlegget i Mo i Rana. Der kom den tunge beskjeden om at flere av dem kommer til å miste jobben.

Årsaken er ifølge Jensen den sterke konkurransen fra Kina.

– Det er en betydelig overskuddskapasitet av battericeller fra Kina, som gjør at prisene på produktene har falt såpass mye at vi må tilbake til tegnebrettet, sa han til NRK.

På tvers av hele organisasjonen

Freyr hadde planer om å skape 1500 arbeidsplasser i Nordland, men har siden sagt opp ansatte i flere omganger. I november i fjor måtte 78 ansatte gå av, hvor 10 av dem i Mo i Rana.

Jensen forklarer at det er en betydelig nedskalering på tvers av selskapet, også i Oslo og USA, men ønsker ikke ikke gå ut med et spesifikt tall, fremgår det.

Freyr har investert over 4 milliarder kroner i Mo i Rana, og konstanterer at de ikke kommer til å trekke seg ut, til tross for produksjonsbremsen av battericeller.