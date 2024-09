Apple og Nvidia er angivelig i samtaler om å investere i OpenAI, selskapet bak ChatGPT, skriver MarketWatch.

Teknologikjempene vurderer å delta en finansieringsrunde, hvor AI-kjempen blir verdsatt til 100 milliarder dollar, ifølge CNBC. Finansieringsrunden blir ledet av Thrive Capital, som ble grunnlagt av lillebroren til Jared Kushner (Donald Trumps svigersønn).

Hvis Apple og Nvidia deltar i finansieringsrunden, som forventes å hente inn flere milliarder dollar, vil det være dere første investeringer i OpenAi. Det er imidlertid fortsatt uklart hvor mye teknologikjempene vurderer å investere.

Microsoft er for tiden OpenAIs største investor, etter å ha investert til sammen 13 milliarder dollar i AI-forskningsorganisasjonen siden 2019, og sitter med en eierandel på 49 prosent.

Les også Prisingen bryter drømmegrense OpenAI skal lansere søkemotor, og trenger mer penger. Den nye finansieringsrunden peker mot en prising over 100 milliarder dollar.

200 mrd. dollar borte etter kvartalstall

Helt ut av det blå vil ikke investeringene fra Apple og Nvidia komme. I juni kunngjorde Apple at de hadde inngått en avtale med OpenAI om å bruke ChatGPT i sine egne AI-programmer, mens Nvidia ar tidligere jobbet tett med OpenAI på ulike forskningsprosjekter hvor AI-selskapet har brukt halvlederprodusentens mest avanserte brikker, skriver MarketWatch.

Imidlertid har Apple historisk sett holdt seg unna investeringer i oppstartsbedrifter. Mens Nvidia på sin side derimot har økt investeringstakten sin de senete par årene, inkludert investeringer i en rekke AI-selskaper.

Verken Apple eller Nvidia har ønsket å kommentere saken overfor MarketWatch.

Nvidia har hatt noen tunge stunder etter at de la frem rapporten for andre kvartal på onsdag. Til tross for at selskapet kunne vise til rekordinntekter, ble ikke investorene overbeviste og torsdag falt aksjen 6 prosent på børsen.

Nedgangen barberte bort nesten 200 milliarder dollar fra markedsverdien til det Silicon Valley-baserte selskapet, men Nvidia er likevel opp rundt 140 prosent hittil i 2024.