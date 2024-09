Atea får ny kjempekontrakt i Finland

IT-selskapet Atea melder tirsdag formiddag at datterselskapet Atea Finland er tildelt en «stor rammeavtale» med Tiera Oy, som er et innkjøpsorgan for offentlig sektor i Finland.

Kontrakten har en anslått verdi på mellom 780 og 1.160 millioner euro, som tilsvarer et sted mellom 9,2 og 13,6 milliarder kroner.

Ifølge meldingen fra selskapet skal Atea Finland som eneste leverandør over en fire års periode levere maskinvare, programvare og diverse IT-tjenester til finske kommuner, utdanningssektoren og velferdstjenester. De første leveransene er ventet i løpet av september.

Avtalen er en fortsettelse av en tidligere avtale, som har vært gjeldende frem til signeringen av denne nye avtalen. Den gamle avtalen opphører når den nye avtalen trer i kraft. Den anslåtte verdien på kontrakten dobler verdien av den forrige avtalen, opplyses det.