Storbanker om hvorfor markedet faller

Nasdaq falt 3,26 prosent tirsdag, med Semiconductor-aksjer i spissen, ned 7,75 prosent. I indeksen finner man blant annet Nvidia, som falt 9,53 prosent, og ytterligere 2,42 prosent etter stengetid. Broadcom ned 6,16 prosent, Taiwan Semiconductor falt 6,5 prosent, og ASML ned 6,47 prosent.

Ingen konkret trigger

Peter Bartlett i Goldman Sachs skriver i et notat fra handelsdagen at det trolig ikke finnes noen «quick-fix»-forklaring på fallet. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av følgende:

Noen resterende deler av Nvidias resultater blir «fordøyd» på nytt etter at investorer er tilbake fra ferie (i USA). Han trekker frem slankere resultat pr. aksje (EPS), guiding, og lavere «wow-faktor» sammenlignet med tidligere kvartaler. Bruttomarginen normaliseres også.

Fokus er på negativ sesongmessighet. September er den svakeste måneden i året historisk sett, S&P har i snitt gitt en negativ avkastning på 2,31 prosent i september de siste 10 årene

– Mildt pessimistisk

Kollegaene John Flood og Andrew Kobierski påpeker:

Sist fredag var det en «merkelig S&P MOC-ubalanse». Poenget med MOC (Market-on-Close) er å få den siste tilgjengelige prisen før børsen stenger. Analytikerne sier at 10,5 milliarder dollar i netto kjøpsordre ble lagt inn, den nest største MOC-ordren på 2 år.

ISM Manufacturing-data var «mildt pessimistisk». Nye ordre (en indikasjon på vekst) falt med 2,8 poeng til 44,6, mens produksjon falt med 1,1 poeng til 44,8, og lagerbeholdninger økte med 5,8 poeng til 50,3.

«Markedet ønsker kutt på 25 basispunkter. Hvis vi begynner å snakke om kutt på 50 basispunkter, vil aksjemarkedet bli skremt.»

Store blokksalg; Goldman estimerer mer enn 5 milliarder dollar denne uken.

«De to mest overvurderte handelsdagene i året er den første dagen etter nyttår og den første dagen etter Labor Day. Forventningene er HØYE, mens handelsaktiviteten, overbevisningen og likviditeten er LAV.»

Yen carry-trade comeback?

Joshua Meyers i JPMorgan skriver om gårsdagens handelsdag: «Mange spør meg om Nvidia, men jeg hører ingenting.» «Noen ting jeg har hørt er at USD/JPY stiger, noe som vekker bekymringer om carry-traden.»

Videre skriver Meyers: «Jeg ser kraftige bevegelser i olje og obligasjoner» og spør retorisk om det kanskje er algoritmer som reduserer risikoen.

I JPM sin «Afternoon Briefing» skriver de at: «Folk er mindre sikre på at long AI er en god handel frem mot 2025», begrunnet med at rentekutt kan gjøre andre sektorer mer attraktive, særlig de som har falt i samme periode som Nvidia har steget.