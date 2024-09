Nvidia stupte nesten 10 prosent i ordinær handel på Wall Street tirsdag, og mistet over 250 milliarder dollar i et verdensrekordstort fall i markedsverdi.

I etterhandelen falt aksjen nye 2,4 prosent etter et Bloomberg-oppslag om at selskapet etterforskes av det amerikanske justisdepartementet for mulig brudd på konkurranselovgivning. Stevninger er sendt til Nvidia og andre selskaper, opplyser kilder med kjennskap til etterforskningen.

Departementet har tidligere sendt ut spørreskjemaer til selskapene, deriblant også AMD og Intel, men med en stevning er mottakerne nå juridisk pålagt å fremlegge informasjon.

Oppkjøp under lupen

Antitrust-etterforskere bekymrer seg ifølge nyhetsbyråets kilder for om Nvidia gjør det vanskeligere å bytte til andre leverandører, og straffer kjøpere som ikke utelukkende bruker deres AI-brikker.

I fokus for etterforskningen er oppkjøpet av RunAI i april, et selskap som lager programvare for styring av AI-beregninger, og bekymringen er at oppkjøpet vil gjøre det vanskeligere for kundene å bytte leverandør. Videre blir det ifølge kildene undersøkt om Nvidia gir forkjøpsrett og rabatter til kunder som utelukkende bruker selskapets brikker eller kjøper deres komplette systemer.

«Vi vinner på prestasjoner som gjenspeiles i våre resultater og verdi for kundene, som kan velge løsningen som er best for dem», skriver Nvidia selv i en uttalelse.

Tidobler topplinjen?

Konsensus blant analytikere er at Nvidia vil omsette for over 120 milliarder dollar i kalenderåret 2024, noe som vil være opp fra 16 milliarder dollar i 2020. Det meste av inntektene kommer fra datasenterdivisjonen. Faktisk ligger Nvidia an til et overskudd i år som vil overstige de totale inntektene fra selskapets nærmeste konkurrent AMD (Advanced Micro Devices).

Forrige ukes rapport for andre kvartal viste et salg på 30 milliarder dollar, tilsvarende en topplinjevekst på hele 122 prosent fra samme periode i fjor. Resultatet steg spenstige 166 prosent til 16,6 milliarder dollar.

Ifølge Bloomberg foreligger også bredere regulatoriske spørsmål om Nvidias praksis. Tilgang til AI-kapasitet har blitt et sentralt fokus for regjeringer over hele verden, ettersom teknologien blir stadig viktigere for økonomisk styrke og nasjonal sikkerhet.