Dersom du skal ha tilgang på servere med åtte av Nvidias A100-prosessorer er 10 dollar det billigste du finner i USA, ifølge Financial Times. I Kina kan det samme oppsettet koste så lite som 6 dollar i timen.

Dermed er det billigere å få tilgang på Nvidias ettertraktede databrikker i Kina enn i USA – det til tross for at USA på høsten 2022 forbød Nvidia å eksportere brikkene sine til Kina.

Frem til det hadde Nvidia solgt sine A100-brikker til Kina og måtte stanse salget. H100-brikkene ble aldri eksportert til Kina før forbudet trådte i kraft. A100- og H100-brikkene er blant Nvidias kraftigste brikker, og brukes blant annet til å trene store språkmodeller som brukes i AI.

Prisen på 6 dollar pr. time for bruk av servere med Nvidia-prosessorer stammer fra fire småskala skytilbydere. Større skyoperatører, som Alibaba og ByteDance tar mellom to til fire ganger så mye for samme tjenester.

Smugling og gråsoner

I oktober 2022 strammet Joe Bidens administrasjon inn på Nvidias eksportmuligheter til Kina. Likevel kommer databrikkene seg inn i landet.

Andrehåndsselgere av databrikkene og mindre teknologibedrifter sier de er relativt enkelt å få tak i, ifølge FT. Det skal blant annet være mulig å bestille brikkene på netthandelsider som Alibaba's Taobao og Xiaohongshu.

Smugling fra Malaysia, Japan og Indonesia over grensen til Kina er også utbredt.

Et annet eksempel på hvordan kinesiske selskaper kan få tak i Nvidias databrikker er at til tross for at datterselskaper til kinesiske selskaper ikke kan kjøpe AI-brikkene fra utenfor landet, kan det etableres nye selskaper i land hvor det er lovlig å importere Nvidia-brikkene.

Ifølge uttalelsene til en markedsaktør FT har pratet med estimerer han at det er over 100.000 H100-prosessorer tilgjengelig i Kina.

Nvidia sier på sin side at de bare selger til kjente handelspartnere, og at de ikke kan følge med på hvor produktene ender etter de er solgt.