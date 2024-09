Styret i Otovo melder tirsdag morgen at selskapet har lansert en kostnadsplan som skal redusere selskapets kostnader med om lag 200-225 millioner kroner i året.

Som en del av planen skal selskapet kutte antall ansatte til rundt 200, ned fra 366 ved starten av inneværende kvartal.

Reduksjonen i antall ansatte vil bidra med omtrent 150 millioner kroner av besparelsene. Ytterligere 50-75 millioner kroner vil bli spart i generelle administrasjonskostnader og markedsføring.

Til sammenligning var personalkostnadene i andre kvartal på 80 millioner kroner (ca. 320 millioner kroner årlig), mens markedsførings- og generelle administrasjonskostnader utgjorde 55 millioner kroner (ca. 220 millioner kroner årlig), noe som betyr at personalkostnadene skal reduseres med 47 prosent og andre kostnader reduseres med 22-34 prosent.

Ifølge selskapet vil mer enn halvparten av dagens ansatte bli påvirket i en eller annen grad gjennom nedbemanning og endringer i arbeidssted. Dette vil sannsynligvis påvirke salgs- og installasjonstider i en overgangsperiode, opplyses det.

Nødvendig i dagens marked

– Reduksjonene i kostnadsnivået er nødvendige for å bringe selskapet til lønnsomhet i dagens markedsmiljø, sier adm. direktør Andreas Thorsheim i meldingen.

– Kombinasjonen av det pågående porteføljesalget og forbedringene vi har gjort i partnerskap, maskinvaretilbud og salgsmåte det siste året, styrker vår robusthet for 2025.

Videre trekkes det frem at flere europeiske solenergimarkeder har sett en nedgang i 2023 og 2024 etter etterspørselsveksten i kjølvannet av energikrisen i 2021 og 2022. Kostnadene for solinstallasjoner har falt betydelig i denne perioden, noe som bidrar til lønnsomhet, selv om noen markeder opplever tøffere økonomiske forhold for boligeiere og lavere strømpriser.