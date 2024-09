Tesla er inne i en relativt god periode med oppgang i fem av de syv siste handelsdagene på Wall Street. Deutsche Bank tror dette bare er begynnelsen på en sterk periode, melder CNBC.

Analytiker Edison Yu har nå gjenopptatt dekning av Tesla med kjøpsanbefaling og kursmål 295 dollar, og til og med definert aksjen som et toppvalg.

«I kjernen ser vi ikke på Tesla som en bilprodusent, men snarere en teknologiplattform som forsøker å reformere flere industrier. Dette fortjener en unik verdsettelsesmodell», skriver Yu.

«På kort sikt har billeveranser og -marginer vært noe svakere, men vi ser på dette som midlertidig før nye modeller og oppdateringer kommer «i pipeline.» På lang sikt er Tesla en kommende markedsleder innen selvkjøring (robotaxi) og menneskelignende roboter (Optimus-divisjonen), noe som representerer noe av den mest tydelige og lønnsomme anvendelsen av fullskala AI», legger han til ifølge kanalen.

Selvkjøring neste år

I et X-innlegg i forrige uke varslet elbilprodusentens datterselskap Tesla AI planer om å lansere Full Self Driving (FSD) i Kina og Europa i første kvartal neste år. Offentliggjøringen kan ifølge Bloomberg tyde på at selskapet er i ferd med å få de nødvendige myndighetsgodkjennelsene for teknologien i disse markedene.

Lanseringen ser dermed ut til å bli utsatt i forhold til hva Tesla-sjef Elon Musk signaliserte i forbindelse med en resultatpresentasjon i juli, da han ventet FSD-godkjennelser innen utgangen av inneværende år.

Tesla har falt i overkant av 11 prosent så langt i 2024, men er opp 24 prosent de siste tre månedene. 15 minutter ut i tirsdagens handel stiger aksjen over 2 prosent i 221,21 dollar. For å nå Deutsche Banks nye kursmål trengs en oppgang på ytterligere 33 prosent.