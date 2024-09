Debattinnlegg: Rune Syversen, styreleder i Crayon

Først og fremst er Crayon noe langt mer enn en «reselger», som Molnes så fint beskriver det. De som er kjent med Gartner Group og deres «Magic Quadrant» forstår dette, men ikke Molnes.

Crayon er for femte år på rad rangert på øverste nivå sammen med noen få andre selskaper i det globale markedet. Hans karakteristikk av å være reselger vil sikkert også få Jeff Bezos til å lette på et øyelokk eller to. Jeg tror hverken Bezos eller andre tror at verdens største reselger Amazon står overfor en snarlig død.

Crayon er i dag en av to autoriserte reselgere som dekker alle verdensdeler. Akkurat som hos Amazon tilbys dette gjennom avanserte plattformer som krever sikkerhet, integrasjoner og betalingsløsninger. Den store forskjellen er først og fremst at våre kunder har behov for hjelp til å ta i bruk, forvalte og kontinuerlig forbedre skyløsningene.

Digitalisering og selvbetjening treffer oss både lokalt og globalt. Dette krever store investeringer i tillegg til salgsautorisasjoner og rettigheter. Modning av verdikjeder er ofte en pådriver for konsolidering, noe Molnes har rett i. Effektivisering krever i den sammenheng at man må gjøre mer for mindre for å være konkurransedyktig.

I et scenario der den som ler sist ler best, er mitt tips at kunstig intelligens vil erstatte Molnes lenge før reselgeren Crayon

I Crayons verden skjer konsolideringen både på leverandørsiden (Microsoft, Google, AWS, etc.), fra kundesiden og ikke minst på reselgersiden. Dette skjer både fordi kunder og produsenter stadig stiller høyere krav til størrelse, kapasitet og integrasjoner, noe som naturlig nok presser de mindre reselgere ut. Når man kombinerer dette med kravene til spesialisering og digitalisering, driver dette konsolideringen i begge ender. Crayon er som faghandel svært godt posisjonert i denne situasjonen. Først og fremst fordi de store produsentene er avhengig av digitaliserte løsninger og kompetente partnere som kan håndtere store volumer kombinert med lokale krav og behov. I den sammenheng kan det nevnes at alle transaksjoner med offentlig sektor verden over gjøres gjennom reselgere, simpelthen fordi produsentene ikke kan skreddersy lokale avtaler eller forsvare kostnadene lokal tilstedeværelse krever.

I et scenario der den som ler sist ler best, er mitt tips at kunstig intelligens vil erstatte Molnes lenge før reselgeren Crayon, og er vi riktig heldig er det Crayon som lager algoritmen…

Rune Syversen

Styreleder i Crayon