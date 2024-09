Elektronikkgiganten Samsung planlegger å kutte opp mot 30 prosent av sine ansatte i enkelte avdelinger.

Nedbemanningen vil hovedsakelig ramme salgs- og markedsføringspersonale, som skal reduseres med rundt 15 prosent, samt kutt i administrasjonen på opptil 30 prosent.

Endringen vil være gjennomført innen utgangen av 2024, forteller flere kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Reduksjonen vil påvirke Samsungs arbeidsplasser globalt, inkludert regioner som Amerika, Europa, Asia og Afrika, men det er ikke avklart nøyaktig hvilke land eller enheter som vil bli hardest rammet.

Samsung har uttalt at disse kuttene er del av en rutinemessig justering for å øke effektiviteten, uten spesifikke målrettede divisjoner eller land. Selskapet bekreftet også at produksjonspersonalet ikke vil bli berørt.

Kraftig konkurranse

Samsung, som er basert i Sør-Korea, sysselsatte totalt 267 800 personer ved utgangen av 2023, hvor mer enn halvparten, er basert i utlandet, ifølge den siste bærekraftsrapporten.

I India, som har rundt 25 000 ansatte, kan opp mot 1000 stillinger bli kuttet, og lignende prosesser er igangsatt i Kina.

Nedskjæringene skjer samtidig som Samsung møter store utfordringer innen både halvleder- og smarttelefon-segmentene, med økende konkurranse fra rivaler som SK Hynix og Apple.

Kilder antyder at kuttene er en respons på fallende global etterspørsel etter teknologi, og et forsøk på å styrke lønnsomheten ved å redusere kostnader.