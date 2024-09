OpenAI prises kraftig opp etter samtaler om en massiv pengejakt

Oppstartsselskapet bak ChatGPT, OpenAI, er i samtaler om å hente inn 6,5 milliarder dollar fra investorer til en verdi av 150 milliarder dollar, skriver Bloomberg onsdag, og viser til kilder kjent med situasjonen.

Kapitalinnhentingen kommer etter kunngjøringen fra OpenAI i slutten av juli om at selskapet vil slippe en prototype av søkemotoren SearchGPT.

Finansavisen skrev i slutten av august om hvordan finansieringsrunden potensielt ville prise OpenAI mot en ny drømmegrense på over 100 milliarder dollar.

Denne verdsettelsen er nå kraftig oppjustert.

Den nye verdsettelsen på 150 milliarder dollar, uten å inkludere kapitalen de nå søker, er betydelig høyere enn de 86 milliarder dollar OpenAI ble anslått til sent ifjor da ansatte solgte eksisterende aksjer.

Dersom OpenAI lykkes med å hente kapital, vil det plassere selskapet blant verdens mest verdifulle oppstartsbedrifter.

Flere potensielle tungvektere på eiersiden

I tillegg melder Bloomberg at OpenAI er i samtaler om å skaffe fem milliarder dollar i fra banker i form av rullerende kredittfasiliteter.

Finansieringsrunden skal ledes av venture-selskapet Thrive Capital, rapporterte Bloomberg tidligere. Selskapets største investor, Microsoft, skal også delta. I tillegg har Apple og Nvidia vært i samtaler om å investere.

New York-baserte Thrive ble etablert for 15 år siden av Josh Kushner, som ifølge avisen allerede har et nært forhold til OpenAI og toppsjef Sam Altman etter å ha gått inn med flere hundre millioner dollar i selskapet siden i fjor.

OpenAI har ikke ønsket å kommentere saken til Bloomberg.