Intel får 3,5 milliarder av staten

Intel har offisielt kvalifisert seg for 3,5 milliarder dollar i statlige tilskudd for å produsere halvledere for Pentagon, melder Bloomberg. Ifølge deres kilder har chipprodusenten inngått en bindende avtale med amerikanske myndigheter.

Det tilsvarer om lag 37 milliarder kroner.

Programmet som kalles Secure Enclave jobber for å etablere produksjon av avanserte datachiper for bruk i militær og etteretningsvirksomhet. Programmet pågår i flere stater, blant annet en produksjonsfasilitet i Arizona.

Avtalen om tilskudd kan annonseres allerede neste uke, ifølge Bloombergs kilder. De 3,5 milliardene vil komme i tillegg til tildelinger på 8,5 milliarder dollar og 11 milliarder i lån, som Intel allerede har fått gjennom Chips and Science Act.

Finansieringen av Secure Enclave-programmet kommer også fra Chips and Science Act.