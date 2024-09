Indiske myndigheter anklager Samsung, Xiaomi og andre smarttelefonselskaper for å ha samarbeidet med Amazon og Walmarts Flipkart om å lansere produkter eksklusivt på e-handelsselskapenes indiske nettsteder, noe som bryter landets konkurranselovgivning, melder Reuters mandag.

Ifølge rapportene fra Indias konkurransetilsyn (CCI), som Reuters har sett, brøt Amazon og Flipkart indiske konkurranselover ved å favorisere utvalgte selgere, prioritere visse produktoppføringer og gi store rabatter som skadet andre selskaper.

Samsung og Xiaomi involvert

CCI har utarbeidet en rapport på 1.027 sider som hevder Amazon samarbeidet med Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme og OnePlus om «eksklusive telefonlanseringer» som bryter med konkurranselovgivningen.

For Flipkart kom tilsynet med en rapport på nesten 1.700 sider hvor de hevdet at selskapet hadde hatt en lignende praksis med Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo og Realme.

CCI hevder også at begge selskapene brukte sine utenlandske investeringer til å gi subsidierte priser for tjenester som lagring og markedsføring til et utvalgt av selgere.

At smarttelefonprodusenter som Samsung og Xiaomi er involvert, kan føre til økte juridiske og regulatoriske utfordringer for dem på subkontinentet. De to selskapene er blant de største smarttelefonaktørene i India, med en samlet markedsandel på nesten 36 prosent.

– Eksklusivitet i næringslivet er bannlyst. Ikke bare er det mot fri og rettferdig konkurranse, men også mot forbrukernes interesser, sier generaldirektør G.V. Siva Prasad i CCI.



Halvparten solgt over nett

Neste trinn i prosessen er at CCI vurderer eventuelle innvendinger fra partene. Det kan potensielt bli etterfulgt av bøter og selskapene kan ble bedt om å endre forretningspraksis.

Undersøkelsene ble satt i gang etter at mindre indiske forhandlere gjentatte ganger anklaget Amazon og Flipkart for å lansere eksklusive telefonmodeller på nettet, noe som rammet de fysiske butikkene som da ikke fikk de nyeste modellene og på den måten ble kundene tvunget over på nettet for å se etter de nyeste telefonnyhetene, skriver bransjenettstedet GSMArena.

Ifølge det indiske analysefirmaet Datum Intelligence sto nettbutikker for 50 prosent av alle telefonsalgene i India i fjor. Flipkart hadde en andel på 55 prosent av nettelefonsalget, mens Amazon hadde 35 prosent.

Overfor Reuters har Xiaomi nektet å kommentere, mens de andre produsentene ikke svarte på forespørsler om kommentarer. Amazon, Flipkart og CCI har heller ikke kommentert funnene.