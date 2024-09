Microsoft høyner sitt kvartalsvis utbytte til 83 cent pr. aksje, noe som er opp 8 cent (10 prosent) fra det tidligere utbyttet på 75 cent. Det nye utbyttet vil utbetales 12. desember til aksjonærer pr. 21. november, går det frem av en pressemelding sendt ut mandag.

Ifølge samme melding iverksetter styret et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på opptil 60 milliarder dollar. Programmet, som ikke har noen sluttdato, erstatter et tilbakekjøpsprogram som ble annonsert i 2021 – også dette på 60 milliarder dollar.

Tallene er store i absolutte termer, men utgjør mindre enn 2 prosent av Microsofts markedsverdi – som etter over 30 prosent oppgang de siste 12 månedene var i overkant av 3.200 milliarder dollar da børsene i New York stengte mandag.

Microsoft sprer sine tilbakekjøp over flere år, og tall innhentet av Bloomberg viser at tilbakekjøpene kom opp i rundt 17 milliarder dollar i forrige regnskapsår som endte 30. juni. Selskapets kontantbeholdning var da 75,5 milliarder dollar.

Markedet reagerer med å sende Microsoft opp 1,5 prosent i tidlig handel på Wall Street tirsdag.