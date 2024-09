SEB-analytiker Håkon Fuglu tror AutoStores kommende kapitalmarkedsdag blir mer å regne som en lærerik seanse enn en kurstrigger. På grunn av et svakere marked og lav visibilitet, forventer han ikke at selskapet vil kunngjøre noen kortsiktige mål.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 8,50 (8,50)

Analytikeren understreker at eventuelle langsiktige mål sannsynlig vil bli mottatt med en viss forsiktighet i markedet, og gjentar derfor sin salgsanbefaling på aksjen.

Videre fremhever Fuglu at AutoStores vekst har stagnert på grunn av utfordrende markedsforhold, og han forventer en inntektsvekst på fire prosent i perioden 2023-2026, sammenlignet med konsensus på syv prosent.

Fuglu ser potensielle kostnadskutt som et negativt signal, ettersom det kan indikere at selskapet mister troen på sin egen evne til å ta markedsandeler og øke inntektene.

Analytikeren påpeker også at selskapets siste innovasjon, en løsning for multitemperaturer, vil være tilgjengelig for ordre i starten av 2025. Utover det ser han begrenset oppside fra nye innovasjoner på kapitalmarkedsdagen.

Tirsdag omsettes AutoStore-aksjen for 10,04 kroner, opp 3,7 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.