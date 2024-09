Apples nye iPhone 16 selges allerede med rabatter på opp mot 11 prosent i Kina, melder South China Morning Post.

Dette skjer før den nye iPhone-modellen engang er offisielt klar for salg. Det skjer fredag – og da uten AI-plattformen Apple Intelligence, som regnes som den nye iPhone-seriens fremste salgspunkt.

Pinduoduo, en av Kinas mest populære netthandelsplattformer, selger iPhone 16 Plus med en lagringskapasitet på 512 gigabyte for 8.999 yuan, 10 prosent under den offisielle prisen på 9.999 yuan, ifølge avisen. Det tilsvarer henholdsvis 13.400 og 14.900 i norske kroner. Samme sted får man iPhone 16 med 128 GB til 11 prosents rabatt.

Toppmodellen iPhone 16 Pro Max med 256 GB selges med 4 prosents rabatt hos både Pinduoduo og Taobao, som betyr en pris på 9.599 yuan, eller drøyt 14.300 kroner.

AI kommer senere

Rabattene antyder at det har vært svak etterspørsel i Kina etter lanseringen av de nye iPhone-telefonene, oppsummerer avisen.

Det vises til at Apple Intelligence ikke skal lanseres på amerikansk-engelsk før neste måned – og i lokale engelske varianter først i desember. På andre språk, inklusive kinesisk, vil systemet først komme neste år.

Ifølge TF International Securities-analytiker Kuo Ming-chi har forhåndssalget av iPhone 16-serien globalt vært nær 13 prosent svakere enn for fjorårets iPhone 15-serie. Han forklarer dette med at Apples AI-funksjoner mangler ved lansering, men også med en svært hard konkurranse på det kinesiske markedet.

I Norge starter forøvrig iPhone 16 på 11.990 kroner, iPhone 16 Plus på 13.490 kroner, iPhone 16 Pro på 14.990 kroner og iPhone 16 Pro Max på 17.990 kroner.