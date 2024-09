Elon Musks kunstige øyne får statlig godkjennelse

Elon Musks Neuralink utvikler hjerne-implantater som skal kunne hjelpe funksjonshemmede til å for eksempel kontrollere en datamaskin kun ved bruk at signaler direkte fra hjernen.

Selskapet utvikler også produktet «Blindsight», som skal la blinde kunne se ved å direkte påvirke synssenteret i hjernen.

Nå har det eksperimentelle implantatet fått status som «breakthrough device» hos amerikanske US Food and Drug Aministration (FDA), altså en enhet som gjør et gjennombrudd innen medisin. Det melder Neuralink selv på sine sider.

En slik gjennombruddsbetegnelse kan gis til visse medisinske enheter som behandler eller diagnoserer alvorlig sykdom eller lidelser. Målet er å kunne fremskynde utviklingen og godkjennelsen for å kunne hjelpe så mange som mulig.

Dårlig oppløsning

I et innlegg på X (Twitter) skriver milliardær Elon Musk, som står bak Neuralink, at Blindsight vil gjøre det mulig for blinde, selv de som har mistet begge øynene, å se, gitt at synssenteret i hjernen er intakt.

Neuralink har gjort forsøk på aper, men har ikke kommet med mer informasjon om når Blindsight skal forsøkes på mennesker.

Ifølge Musk vil synet i første omgang være i svært lav kvalitet, men han mener at det i fremtiden vil få potensial til å bli bedre enn et naturlig syn, samt at det vil gjøre det mulig å se i infrarødt, ultrafiolett eller til og med radarbølgelengder.