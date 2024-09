Oppdatert fredag morgen.

Like etter børsens stengetid fredag kom meldingen om at Ensurge Micropower har hyret inn Arctic Securities og SEB som tilretteleggere for en rettet emisjon på 50-75 millioner aksjer til kurs 1 krone.

Klokken 22.15 kunne selskapet meddele at 75 millioner aksjer utstedes til kurs 1 krone. Emisjonen tiltrakk seg stor interesse og ble overtegnet.

Trapper opp drift

Nettoprovenyet vil gå til å finansiere driften, og dekke en 25 prosent økning av driftspersonell så langt. I tillegg vil selskapet i andre halvår trappe opp investeringene i produksjonslinjen for å kunne produsere større volumer. Som supplement til denne emisjonen venter Ensurge Micropower i løpet av de neste 3-9 månedene finansiering fra felles utviklingsavtaler, batterisalg og lisensavtaler.

Emisjonen vil bli delt inn i to, hvorav andre transje skal godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling på eller rundt 14. oktober. Styret vil der foreslå en reparasjonsemisjon på opptil 11,5 millioner kroner til 1 krone, det samme som kursen i den rettede emisjonen.

Les også – Vi har brukt 350 millioner dollar på å komme hit Ensurge Micropower la frem kvartalstall tirsdag, men det er ikke tallene som har bidratt til at aksjen er tredoblet på fire dager.

Ulik informasjon

Tilretteleggerne startet «wall crossing»-aktiviteter mot potensielle investorer 17. september, men kort tid etter ble betydelige aksjevolumer ifølge meldingen solgt i markedet i mer enn én transaksjon.

«Dette fortsatte gjennom handelsdagen på Oslo Børs 17. september og inn i 18. september. Dette førte til en samlet kursnedgang med rundt 30 prosent», heter det videre.

Selskapet mistenkte ulik informasjon i markedet og foreslo overfor markedsovervåkingen ved Oslo Børs tidlig 18. september at handelen i aksjen ble suspendert i påvente av melding. Klokken 09.46 ble aksjen pauset.

DNB-fond ble med

Ensurge Micropower skrev videre torsdag at «wall crossing»-aktivitetene har tiltrukket seg sterk interesse fra «nye høykvalitets og eksisterende aksjonærer.» Blant disse er DNB Asset Management, som har forpliktet seg til å tegne – og vil bli tildelt – nye aksjer i emisjonen for til sammen fem millioner kroner.

Ensurge-aksjen sto i 0,8713 kroner da handelen ble suspendert onsdag formiddag.