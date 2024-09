Microsoft ble mandag gjenstand for en sjelden nedgradering etter at analytiker Gil Luria i Seattle-baserte D.A. Davidson tok anbefalingen fra kjøp til hold. Kursmålet ble holdt uendret på 475 dollar.

Luria mener selskapets forsprang innen kunstig intelligens (AI) er i ferd med å skrumpe inn.

– Microsoft har gjort det fenomenalt bra de siste 12-18 månedene. Grunnen er den store ledelsen selskapet tok i AI-markedet, med inngangen i OpenAI og den tidlige kommersialiseringen av AI-produkter. Veksten i (skytjenesten) Azure akselererte raskere enn hos andre «hyperscalere», sier han i et TV-intervju med CNBC.

– Narrativet er fortsatt at Microsoft har denne store ledelsen over Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud, men vår observasjon er at dette ikke lenger er tilfellet. AWS og Google Cloud øker nå inntektene like mye som Microsoft gjør i Azure, fortsetter analytikeren.

– Har kostnadsulempe

Det viktigste fremover er ifølge Luria likevel at Google og Amazon har gjort en bedre jobb med å investere i egne chips.

– De har mye større tilgjengelighet til egne chips, og det gir dem en kostnadsfordel over Microsoft, sier han videre i CNBC-intervjuet.

På denne basisen blir det ifølge D.A. Davidson-analytikeren verre for Microsoft å rettferdiggjøre premium-verdsettelse.

«Konkurrentene har stort sett tatt igjen Microsoft på AI-fronten. Et mindre forsprang innen skytjenester og kodegenerering vil gjøre det vanskeligere for selskapet å fortsette med å overprestere», skriver Luria videre i analysen som også er gjengitt av Bloomberg.

– Avhengig av Nvidia

Luria påpeker videre at Microsoft er avhengige av leveranser fra Nvidia og deres kraftige grafikkort som «hyperscalere» som nettopp Microsoft, Google og Amazon hittil har hamstret for å bygge AI-kapasitet i datasentre.

NEDGRADERER: D.A. Davidson-analytiker Gil Luria. Foto: LinkedIn

«Dette betyr at verdier vil fortsette å bli overført fra Microsofts til Nvidias aksjonærer», konkluderer han.

Med nedgraderingen av Microsoft er D.A. Davidson-analytiker Luria medlem av en nokså eksklusiv klubb. Ifølge Bloomberg har 69 analytikere nå dekning av Microsoft. 65 anbefaler kjøp, mens fire anbefaler hold.

Luria-analysen bidro til å senke Microsoft 0,4 prosent til 433,51 dollar i ordinær handel i New York mandag. Hittil i 2024 har kursoppgangen vært drøye 15 prosent, og selskapet er fortsatt verdens nest største med en børsverdi på over 3.200 milliarder dollar. Bare Apple er foran med sine over 3.400 milliarder dollar.