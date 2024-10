Flere storbanker oppjusterer Meta etter presentasjon

En rekke analytikere har oppdatert kursmålet sitt for Meta etter gårsdagens prestasjon, som ble tolket positivt.

Meta kursmål etter presentasjon Bank Kursmål (tidligere) Anbefaling Citi 645 (645) Kjøp JPMorgan 640 (610) Kjøp Rosenblatt 811 (643) Kjøp Wolfe 630 (630) Kjøp Morgan Stanley 575 (575) Kjøp Bank of America 630 (563) Kjøp

Bloomberg

Bank of America

I en analyse fra Bank of America oppdaterer analytiker Justin Post Meta-anbefalingen, etter Meta Connects nyeste presentasjon om fremtidens Metaverse og AI-funksjoner i Metas apper.

Høydepunktet var en prototype av neste generasjons holografiske AR-briller (Orion), som i teorien vil tilby holografiske overlegg og all funksjonalitet til en smarttelefon uten behov for skjerm.

Meta lanserte også et mer kostnadseffektivt Quest 3S MR-headset og nye AI-funksjoner for Ray-Ban Meta smartbriller. Selv om markedet viser optimisme for mixed reality-briller, påpeker Post at slike briller sannsynligvis er flere år og milliarder av dollar unna lansering.

Det ble heller ikke presentert brukermetrikker for Metaverse, noe som indikerer begrenset interesse for VR-økosystemet.

Kunstig intelligens

På AI-siden kunngjorde Meta nye funksjoner, inkludert Meta AI, Llama 3.2-modellen og nye bedrifts-AI-chatbots. Nye funksjoner som AI-drevne oversettelser og bildegenerering kan øke engasjementet på Metas plattformer. Med over 400 millioner månedlige aktive brukere for Meta AI, ser Post sterk fremgang på dette området.

Han oppjusterer kursmålet til 630 dollar fra tidligere 563 dollar og gjentar kjøpsanbefalingen, basert på en høyere multippel (25x mot tidligere 22x) og forventet GAAP EPS i 2025 på 24,43 dollar. Potensielle drivere for aksjen inkluderer økende AI-funksjoner, vekst i meldingsplattformverdi og mulig oppside fra et TikTok-forbud.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.