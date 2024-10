Nvidia tjener grovt på AI-bølgen og på kurstoppen i juni i år var selskapet i en kort periode verdens største målt i børsverdi . I disse tider valgte hedgefondforvalter David Tepper i Appaloosa Management å selge seg kraftig ned i aksjen, melder CNBC.

– Vi syntes aksjekursen var for høy på den tiden, og forventet at den ville falle. Dessverre kjøpte vi den ikke da den kom tilbake. Aksjer som Nvidia er et spørsmålstegn. Finnes det nok kraft til å støtte veksten? Vil den neste generasjonen AI-modeller kunne bruke chipene deres? spør han.

Tepper solgte over 80 prosent av sin Nvidia-beholdning i løpet av andre kvartal, og hadde ved utgangen av juni aksjer for rundt 85 millioner dollar. Forvalteren åpner for at det kan være noe oppside i selskaper som drar nytte av AI, men er ifølge kanalen usikker på det langsiktige potensialet og om det kan bli en betydelig bidragsyter til økonomien.

– Jeg er ikke smart nok

Forvalteren karakteriserer aksjen som «attraktiv» på dagens nivåer, men understreker at investorer må tro på en langsiktig veksthistorie for å være store kjøpere nå.

– Når man ser flere år frem, er det forskjellige ting som må skje for at vekstprognosene skal innfris. Jeg sier ikke at det ikke vil skje. Jeg er bare ikke smart nok til å vite om det vil skje, fortsetter Tepper overfor CNBC.

Etter å ha steget nesten 240 prosent i 2023, er Nvidia opp nye 150 prosent så langt i år og selskapet prises til over 3.000 milliarder dollar. Torsdag stiger aksjen over 2 prosent.