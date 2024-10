Kjøper seg inn i børskandidat

Den nybakte Real Madrid-spissen Kylian Mbappé har gjennom investeringsselskapet sitt Coalition Capital, sikret seg en eierandel på over 10 prosent i det tyske teknologiselskapet Loewe, melder Bloomberg.

Fotballspilleren ble tidligere i år ambassadør for merkevaren, som selger blant annet TV-er og høyttalere. Konsernsjef Aslan Khabliev i Loewe tror partnerskapet kan bidra til å gi selskapet et betydelig løft mot en potensiell børsnotering.

– Kylian hjalp enormt med en Bluetooth-høyttaler vi har utviklet sammen med ham, sa Khabliev.

Konsernsjefen ser på tennisstjernen Roger Federers samarbeid med sportsmerket On som en modell for Loewes partnerskap med Mbappé. Khabliev forventer at Mbappé vil ha en lignende effekt for Loewe.

Sikter mot kraftig vekst

Loewe har som mål å øke årlig omsetning fra 60 millioner euro til rundt 300 millioner euro i løpet av de neste par årene, med et spesielt fokus på det nordamerikanske og asiatiske markedet. Khabliev håper å øke selskapets verdi til rundt 500 millioner euro i løpet av de neste fem årene.

– Dette kan til slutt føre til en børsnotering, sier han.

Kjøpte egen fotballklubb

Loewe er ikke den eneste investeringen fotballstjernen har gjort det siste året.

Tidligere i år ble Mbappé majoritetseiereier med 80 prosent av aksjene i den franske klubben Caen i Ligue 2. Oppkjøpet ble gjort av Mbappés selskap Interconnected Ventures.

Caen forsøkte å skaffe seg Mbappé da han var 13 år gammel. Den franske superstjernen endte i stedet i Monaco, før ferden gikk videre til PSG. I sommer ble han klar for Real Madrid.