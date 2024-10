Derfor taper Norge mot Temu, Facebook og Apple

Debattinnlegg: Sigri Sevaldsen, bransjedirektør for teknologi i Virke

Hver dag konsumerer vi teknologi i stor skala. Vi jobber i Microsoft-programmer, scroller på Apple-telefonen, og underholdes i Netflix og på TikTok. Hvordan skal norsk teknologi konkurrere mot disse aktørene?

Norske selskaper har i dag en stor ulempe ved å ha tilhørighet og hovedkontor i Norge. Årsaken er EUs konkurranselov, som heter Digital Markets Act (DMA). Den gir teknologigiganter som Apple, Google og Facebook et særlig ansvar for ikke å misbruke sin dominerende stilling, og tvinger dem til å konkurrere på like vilkår – i Europa. Men dette lovverket gjelder ikke i Norge.

Vi legger vår digitale skjebne i fanget på store utenlandske aktører, samtidig som vi struper våre egne

Resultatet er at for eksempel Vipps, som opererer i flere europeiske markeder, vil måtte forholde seg til ulikt lovverk enn det Apple og Google behøver. Dermed blir situasjonen langt mer komplisert for Vipps fordi selskapet har tilhørighet i Norge. Slik har situasjonen vært de to siste årene, etter at DMA ble tatt i bruk i EU.

Norge har heller ikke innført forordningen om digitale tjenester (DSA) i vårt lovverk. Den gir borgere vern mot ulovlig innhold på digitale plattformer, og beskytter mot aggressiv markedsføring mot barn og unge. I 17 europeiske land har forbrukermyndighetene gått til sak mot Temu for markedsføring mot barn og unge, blant annet på TikTok. Det kan ikke Forbrukerrådet i Norge være med på, fordi vi ikke har reguleringene på plass.

I Virke mener vi dette er en gryende eksistensiell krise for norsk teknologi. Norge fraskriver seg muligheten til å dyrke frem norske bigtechs. Vi legger vår digitale skjebne i fanget på store utenlandske aktører, samtidig som vi struper våre egne.

Medisinen er overraskende enkel og gjennomførbar. Vi må innføre DSA og DMA så fort som overhodet mulig i Norge. Nylig la regjeringen frem en ambisiøs strategi for hvordan Norge skal bli et heldigitalt samfunn frem mot 2030. Innføring av DMA og DSA står oppført der som ønskede gjennomførte tiltak. Vi er tilhengere av digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap), og vi vet hun er opptatt av dette. Men spørsmålet er om hennes regjeringskolleger i Senterpartiet er av samme oppfatning? Nå haster det.

