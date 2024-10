Debattinnlegg: Tore Frellumstad, advokat i Abelia

Nav har 800 faste IT-ansatte. I tillegg til dette forventes det å bruke inntil 4,6 milliarder kroner på konsulenter de neste fire årene. Blant selskaper som skal bidra til digitaliseringen er Knowit, Sopra Steria, Bekk og Computas. Enkelte har betegnet dette som en konsulentfest.

Tore Frellumstad. Foto: Heidi Widerøe

Norge skal ifølge regjeringens nylige digitaliseringsstrategi bli verdens mest digitale land innen 2030. I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal sørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor gjennomføres ved å bygge opp kompetanse i egen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester. Det er en ideologisk drøm, men et pragmatisk mareritt.

Navs bruk av ekstern IT-kompetanse viser at regjeringens mål om mindre bruk av konsulenter er mislykket. Det er bra. Hensiktsmessig konsulentbruk er et virkemiddel for å nå overordnede mål. Behovsanalyse, anskaffelsesprosess og kontraktsgjennomføring er kritiske suksessfaktorer.

IT-hoder må brukes best mulig og kunne bistå flest mulig

NHOs kompetansebarometer viser at Norge mangler 4.700 hoder, primært innen IT. Da må de tilgjengelige ressursene i samfunnet brukes på en måte som gir størst nytte. Det innebærer at IT-hoder må brukes best mulig og kunne bistå flest mulig. Eksterne konsulenter som tas inn ved konkret behov er derfor samfunnsøkonomisk optimalt.

Kudos til Nav, som innbyr til fest for å lykkes med digitalisering. Abelia ser frem til flere offentlige IT-prosjekter – bare da kan Norge bli verdens mest digitale land innen 2030.

