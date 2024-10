Samsung starter kuttene i arbeidsstokken i sørøst Asia, Australia og New Zealand som del av et tiltak for å trimme organisasjonen på globalt basis med flere tusen ansatte, melder Bloomberg.

Oppsigelsene kan angivelig tilsvare opp mot 10 prosent av den totale arbeidsstokken innenfor enkelte markeder. Det skal også være planer om å utvide kuttene på tvers av flere geografier.

Selskapet med base i Sør Korea har omtrent 150.000 ansatte i utlandet, som tilsvarer over halvparten av totalen på 267.800 ansatte, Samsung skal ikke ha planer om å kutte arbeidsplasser i hjemlandet.

«Enkelte utenlandske datterselskaper gjennomfører rutinemessige justeringer av arbeidsstyrken for å forbedre driftsmessig effektivitet,» sa en talsperson fra Samsung. «Selskapet har ikke satt et måltall for noen spesifikke stillinger.»

Så langt i år har det ikke vært en hyggelig reise for aksjonærene i Samsung som har måtte se verdien falle med over 20 prosent. Til tross for sin markedsledende posisjon som produsent av minnebrikker og telefoner sliter Samsung i flere avgjørende markeder. De har mistet markedsandel til konkurrenter som SK Hynix innenfor minnebrikker som brukes innenfor kunstig intelligens, og har hatt manglende suksess i målet om å ta opp kampen mot Taiwan Semiconductors.