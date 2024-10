Ikke sløs statlige milliarder på ny eID

Debattinnlegg: Jan Bjerved, leder for ID i BankID BankAxept

Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) la nylig frem en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. For å skape et mer konkurransedyktig næringsliv og en mer moderne offentlig sektor, settes det konkrete mål for blant annet datadeling, kunstig intelligens og eID.

Jan Bjerved. Foto: Sverre Chr. Jarild

Dersom strategien skal lykkes, må alle få mulighet til å delta i det digitale samfunnet. Digitalt utenforskap forsterkes av at ikke alle har en eID, og regjeringens mål er at antallet personer over 12 år som har eID på høyt sikkerhetsnivå skal være 5 millioner innen 2030.

BankID støtter helhjertet opp om denne ambisjonen, og vi har over tid jobbet målrettet for at flere skal få tilbud om en elektronisk identitet. Derfor er det svært gledelig at vi det seneste halvannet året har fått hele 100.000 flere BankID-brukere. Den største veksten er blant ungdom under 16 og eldre over 80 år.

Om lag 4,55 millioner personer bruker nå BankID. Dette gir tilgang til over 12.000 offentlige tjenester gjennom ID-porten, og over 4.000 brukersteder i privat sektor.

Det er ingen grunn til å kaste 20 år med digital utvikling og investering ut vinduet når vi kan bygge videre på det vi har

Til ABC Nyheter 12. september sier Tung at regjeringen nå ser på muligheten for å «utvikle» en eID på høyt sikkerhetsnivå i offentlig regi. Dette kan tolkes som om regjeringen ønsker å lage en ny statlig eID som konkurrerer med velfungerende markedsløsninger. Det tror vi er en dårlig idé.

Fremover vil vi gjerne diskutere med digitaliseringsministeren hvordan vi sammen kan nå ambisjonen om 5 millioner eID-brukere. Vi er «bare» 450.000 personer unna målet, og vi mener løsningen er at det offentlige og private må samarbeide for å løse dette effektivt.

Dersom det offentlige sikrer en grunnidentitet og oppmøtesteder for ID-kontroll, kan vi sammen sørge for at enda flere får tilgang til en elektronisk identitet. Med et sentralt, tverrgående fullmaktsregister på plass, vil flere kunne være digitale hele livet ved at nærstående som hjelper kan bruke egen BankID.

Målet om 5 millioner eID-er i Norge kan vi nå lenge før 2030 dersom vi spiller på lag. Det er ingen grunn til å kaste 20 år med digital utvikling og investering ut vinduet når vi kan bygge videre på det vi har.

Jan Bjerved

Leder for ID i BankID BankAxept