Google ble i en dom mandag beordret til å fjerne de digitale murene som beskytter app-butikken deres Play Store fra konkurranse, skriver MarketWatch.

Teknologikjempen blir straffet for å ha opprettholdt et ulovlig monopol som har hindret konkurranse.

Må åpne app-biblioteket

En føderale dommer ved U.S. District Court krever at Google gjennomfører flere endringer som selskapet har kjempet imot. Blant annet må deres Play Store for Android-apper distribuere tredjeparts appbutikker, slik at forbrukere kan laste dem ned til telefonene sine hvis de ønsker det.

Dommen gjør også at millioner av Android-apper i Play Store-biblioteket blir tilgjengelige for konkurrenter, slik at de kan tilby et konkurransedyktig utvalg.

Google har fått frist til november til å gjennomføre de nødvendige endringene, til tross for at selskapet hevdet at det ville ta mellom 12 og 16 måneder å gjennomføre. Teknologigiganten mener de må utvikle sikkerhetsmekanismer for å redusere risikoen for at potensielt skadelig programvare kan komme inn gjennom konkurrerende Android-appbutikker og på den måten infisere millioner av smarttelefoner.

Begrensninger i tre år

I dommen kommer det også frem at Google frem til 1. november 2027 ikke kan dele inntekter fra Play Store med noen som distribuerer Android-apper. Selskapet kan heller ikke betale utviklere for at de skal lansere eksklusivt i Google Play Store, eller inngå avtaler med produsenter om å forhåndsinstallere Google Play-butikken på en spesifikk plassering. I tillegg kan de heller ikke kreve at apper bruker deres betalingssystem, skriver MarketWatch.

Google skriver i et blogginnlegg at de anke dommen etter som de mener de konkurrerer mot Apple, og de vil samtidig be retten om å utsette de kommende endringene.

«Dette er åpenbart for alle som har kjøpt en smarttelefon. Gå inn i en butikk som selger smarttelefoner, og du vil se alternativene side ved side – Android-telefoner fra selskaper som Samsung, Motorola og mange andre som konkurrerer rett ved siden av Apples iPhone,» skriver Lee-Anne Mulholland, som er konserndirektør i Google innen regulatoriske anliggender.



Google har tjent milliarder gjennom Play Store, hovedsakelig gjennom provisjoner på 15-30 prosent som selskapet har pålagt gjennom digitale transaksjoner utført på Android. Dette er en lignende inntjeningsmodell som Apple bruker, og som de ble saksøkt for fire år siden. Men i motsetning til Google, fikk Apple støtte på de aller fleste punktene i sin sak.