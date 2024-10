Samsung gir offentlig unnskyldning etter svak guiding

Sørkoreanske Samsung Electronics guidet tirsdag et driftsresultat for tredje kvartal på 9,1 billioner won (72,4 milliarder norske kroner), mens markedet ventet 10,3 billioner won, skriver Financial Times.

I den forbindelse ga chipprodusenten en offentlig unnskyldning til kunder, investorer og ansatte, oversatt av CNBC:

«I dag ønsker ledelsen i Samsung Electronics først å beklage overfor dere.» I brevet brukte de ordet «krise», og sier at «vi vil definitivt snu denne alvorlige situasjonen vi står overfor til et springbrett fremover.»

Aksjen har falt cirka 30 prosent de siste seks månedene. Ifølge FT er grunnen for fallet «økende bekymringer rundt selskapets konkurranseevne, spesielt for avanserte brikker som brukes i kunstig intelligens.»

Selv om guidingen var noe lavere enn det markedet forventet, har driftsresultatet tredoblet seg siden i fjor, men det var også et fall på 13 prosent siden andre kvartal 2024, skriver FT. Samsung Electronics falt 1,2 prosent på Seoul-børsen tirsdag.

Ligger bakpå

Såkalte HBM-brikker (High Bandwidth Memory, høyhastighetsminne brukt i AI-systemer) har vært et irritasjonsmoment for Samsung den siste tiden, heter det.

Konkurrenter som SK Hynix og Micron har et forsprang i utviklingen. Den mest avanserte HBM-brikken, HBM3E, har ennå ikke bestått kvalifiseringstester hos bransjelederen Nvidia. På den andre siden har SK Hynix sin HBM3E-brikke begynt å masseproduseres for Nvidia.

«Forsinkelser med Nvidia med tanke på HBM3E koster en stor markedsmulighet,» sa Daniel Kim og Jayden Son, analytikere hos Macquarie, i en nylig rapport, ifølge FT.