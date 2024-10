Nå står omtrent alt som kan krype og gå innenfor oppdrett på kundelisten: Mowi, Salmar, Cermaq og Nordlaks, samt et kobbel små og mellomstore oppdrettsselskaper.

AKSJONÆR: Aksel Lund Svindal Foto: NTB

– Begge er fornøyde

Teknologiselskapet åpnet for snart et år siden en flunkende ny fabrikk i Groruddalen i Oslo. Da ble 200 millioner er investert i nye bygg og fasiliteter.

I fjor omsatte selskapet for over 360 millioner kroner. I år skal de passere 800 millioner. Neste år er målet å nå over 1,2 milliarder kroner.

Breivik vil ikke opplyse prisen i transaksjonen, men Novo Holdings har mer enn noen få slanter på kistebunnen.

Ved utgangen av 2023 hadde Novo Holdings hele 1.114 milliarder danske kroner under forvaltning. Det tilsvarer rundt 149 milliarder euro, eller 1.749 milliarder norske kroner.

– Både selgere og kjøper er fornøyde. Transaksjonen verdsetter Stingray til en ledende aktør i leverandørkjeden til havbruk, sier han til Intrafish.



Etter transaksjonen vil det danske investeringsselskapet ha rundt 80 prosent, mens ledelse og ansatte i selskapet vil eie rundt 20 prosent, opplyser Breivik.

Ambisjonen er at ledelsen i selskapet og utviklingen av Stingray vil fortsette som før, bare sterkere og raskere.

– Dekker formuesskatten

Stingray var gjennom en trang oppstart, og en anstrengt økonomi. Det har vært både inkassosaker og revisoranmerkninger, men så løsnet det.

– Dette blir et veldig spennende, og nytt kapittel i historien vår. Vi har bygget dette selskapet stein på stein. Jeg husker da vi måtte kjøpe lysstoffrør på Finn før fiskeriministeren kom på besøk. Nå blir vi kjøpt opp av Novo Holdings. Det har vært en helt, helt utrolig reise, sier Breivik til Intrafish.

– Flere av oss reinvesterer det vi kan, samtidig som det sikkert blir til salt i grøten og til å dekke inn for formuesskatten, uttaler han.

De siste tiårene har Breivik bodd i Oslo, men han kommer opprinnelig fra Sunnmøre.

– Jeg vokste opp med både viltfiske og oppdrett i familien. På Sunnmøre hadde jeg skipsindustri og undervannsteknologi rundt meg på alle kanter. Jeg har alltid vært tidlig ute med teknologi, har Breivik sagt til Finansavisen tidligere.