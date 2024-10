SEB-analytiker Markus Heiberg oppjusterer kursmålet på Schibsted fra 360 til 390 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Heiberg forventer at tredje kvartal blir lite dramatisk, og ser frem til selskapets kapitalmarkedsdag i november.

Der håper han blant annet at ledelsen vil belyse fremdriften i kostnadseffektiviseringsprogrammet og gi informasjon om effektene fra oppsplittingen av News Media.

Analysefakta Aksje: Schibsted

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 390 (360)

Heiberg venter at Schibsted vil legge frem et EBITDA-resultat på 575 millioner kroner i tredje kvartal, som er flatt på årsbasis og én prosent over konsensus.

Arctic Securities

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at hun ikke regner med noen store overraskelser når Schibsted presenterer sine kvartalstall 25. oktober. På kapitalmarkedsdagen 19. november forventer hun at ledelsen vil fokusere på kostnadskontroll.

Selv om aksjen ikke lenger anses som billig på kort sikt, gjentar Trondsen sin kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet heves fra 360 til 362 kroner.

Analysefakta Aksje: Schibsted

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 362 (360)

Hun mener en vekst i den frie kontantstrømmen, og verdiskaping fra Adevinta, vil kunne bidra til å løfte aksjekursen i tiden fremover. Det samme gjelder det pågående tilbakekjøpsprogrammet.

For tredje kvartal forventer Trondsen inntekter på 2,57 milliarder kroner og et EBITDA-resultat på 556 millioner kroner.

Fredag omsettes aksjen for 330,60 kroner, ned 0,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.