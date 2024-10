Nederlanske ASML kommer med kvartalsrapporten i morgen, men melder om dårlige tall i dag.

«På grunn av en teknisk feil ble informasjon om resultatene for 3. kvartal ved en feiltakelse publisert tidligere i dag på deler av vår nettside», skriver selskapet.

«Bookings» eller ordrereservasjonen vil havne på 2,63 milliarder euro, ned 53 prosent fra forrige kvartal. Bloomberg-konsensus ventet 5,39 milliarder.

Net Sales eller nettoomsetning vil derimot havne på 7,47 milliarder dollar, opp 20 prosent på kvartalsbasis, mens konsesus ventet 7,17 milliarder. Resultatet vil også havne høyere enn konsensus; 2,08 milliarder mot 1,91 milliard.

Guiding

Nettoomsetningen for 2025 vil ligge på 30–35 milliarder euro, ned fra 30–40 milliard. Bloomberg konsesus ventet 35,94 milliarder.



For 2025 ventes det at bruttomarginen vil ligge på 51–53 prosent, ned fra 54–56 prosent, konsensus var 53,9 prosent. For fjerde kvartal ventes bruttomarginen å havne på 49–50, mens det var ventet 50,5 prosent.