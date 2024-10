Nordic Semiconductor har nå signert en intensjonsavtale for kjøp av det kriserammede tech-selskapet Novelda. Prislappen på selskapet er ikke kjent, opplyses det i en børsmelding.

Det potensielle oppkjøpet er underlagt tilfredsstillende due diligence, endelig styregodkjenning og visse andre betingelser.

I 2021 ble Novelda, som utvikler ultrabredbåndsteknologi, priset til over 1 milliard kroner. I forrige uke skrev Finansavisen at selskapet nå ikke greier å betale regninger, og selskapet jaktet snaut 71 millioner kroner til en prising på 50 millioner kroner før penger. Det tilsvarer et verdifall på nesten 96 prosent siden emisjonen i 2021.

Anstrengt likviditetssituasjon

– Vi bekrefter at vi gjennomfører en lenge planlagt kapitalinnhenting. Det er et krevende kapitalmarked, men vi er likevel optimistiske med tanke på å få lukket denne runden, sa Novelda-sjef Jan-Bjørnar Lund i forrige uke.

Tech-selskapet har en svært anstrengt likviditetssituasjon, og pr. 25 september var den totale likviditeten på 21,9 millioner kroner. Fri likviditet utgjorde 13,2 millioner kroner, mens resten, 8,7 millioner kroner, var bundne midler.

Novelda har utspring fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og ble etablert tilbake i 2004. Til nå har det blitt investert 940 millioner kroner i selskapet, og selskapet har i dag 80 ansatte.

«Novelda har bygget en sterk teknologisk posisjon innen ultrabredbånd, som er komplementær til Nordic sin verdensledende trådløse teknologi. Selskapet er i en tidlig kommersiell fase», heter det i onsdagens børsmelding.

Due diligence-prosessene vil starte umiddelbart og er planlagt ferdigstilt senest innen utgangen av november.