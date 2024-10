Analytiker Emilie Krutnes Engen i DNB Markets skriver i en analyse at til tross for en nedjustering av estimatene for 2024–2026 på grunn av et nylig resultatvarsel, forventes Kitron å forbedre sine marginer på kort sikt.

Driftsresultatet (ebit) er nedjustert med 12–11 prosent, men Engen ligger fortsatt 2–6 prosent over konsensus, basert på forventninger om kostnadsreduksjoner og ferdigstillingen av prosessen med å flytte kunder for å frigjøre kapasitet til forsvarssektoren.

Kjøpsanbefalingen gjentas, men kursmålet kuttes fra 42 til 37 kroner.

Engen fremhever at Kitron kan oppleve vekstutfordringer frem til 2025 på grunn av tidligere sykluser, men selskapets størrelse og brede markedsdekning gjør sammenligninger med tidligere nedgangsperioder mindre relevante.

DNB Markets ligger litt under konsensus for salgs- og driftsresultat (ebit) i tredje kvartal, men forventer en marginbedring fremover.

Analysefakta Aksje: Kitron Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 37 (42)

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.