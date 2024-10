Som en del av en større omorganisering for å fokusere på de mest lønnsomme og vekstorienterte produktene, har styret i Induct kommet frem til at de har for mange produkter og satsingsområder, opplyser selskapet torsdag.

Dette har ført til spredte ressurser, vært begrensende for organisasjonens fokus og medført at kostnadsbasen har vært for stor i forhold til omsetning.

Prosessen med å evaluere produktutvalget startet i 2023, og i 2024 har Induct iverksatt et omfattende effektiviseringsprosjekt. Dette har vært nødvendig for å redusere kostnader, øke produktiviteten og sikre aksjonærverdier, opplyser selskapet.

FOKUSERT: Adm. direktør Synnøve Jacobsen i Induct. Foto: Induct

– Vi konsentrerer oss om kjerneområder hvor vi allerede står sterkt med lønnsomme produkter og stort vekstpotensial. Når vi kutter ut produkter og aktiviteter som ikke skaper nok verdi, frigjør vi ressurser som kan investeres der vi er sterkere enn konkurrentene, sier Induct-sjef Synnøve Jacobsen til Finansavisen.

– Vi ser på denne omstillingen som en lønnsom investering i fremtidig verdiøkning for våre kunder og aksjonærer, legger hun til.

Induct-aksjen har falt rundt 70 prosent det seneste året, og er ned 2,8 prosent torsdag.

Store kostnadskutt

Som en del av omorganiseringen har Ignacio Orteu blitt ansatt som ny teknologidirektør (CTO). Selskapet anslår en betydelig reduksjon av driftskostnader innen utgangen av første kvartal 2025.

– Vi har hatt ambisiøse mål og forventer å oppnå ytterligere kostnadsreduksjoner på teknisk drift på opptil 40 prosent innen utgangen av første kvartal 2025, sier Jacobsen.

I tredje kvartal har selskapet prioritert å evaluere lønnsomheten i produktporteføljen. Produkter som ikke gir tilstrekkelig avkastning fjernes, mens ressursene konsentreres om selskapets kjerneprodukter, Tilskuddsportalen og Innovation & Process Management innen helsesektoren. I tillegg vil selskapets satsing på det engelske helsevesenet også fortsette.

– Å omstille raskt uten å miste fart er krevende. Nå er vi ferdige med justeringene, vi har tydelige prioriteringer og fokus, og er sterkere rustet til å levere på våre ambisjoner, sier Induct-sjefen.

Bidrar ikke

Inducts datterselskap, Bidra AS, vil imidlertid bli avviklet ettersom det ikke har lønnsomme produkter. Avviklingen kan skje enten frivillig eller gjennom konkurs.

Bidra AS er for øvrig det eneste selskapet hvor avviklingen har ført til utfordringer, etter at en innleid konsulent gikk til retten for å kreve dom på at han var ansatt i Induct. Etter at hans konsulentavtale ble sagt opp, mente han at han skulle få erstatning, men retten ga han ikke medhold i dette.