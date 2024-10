Uber har gjort sonderinger rundt et mulig bud på reiselivskjempen Expedia Group, skriver Financial Times, og viser til tre kilder med kjennskap til saken.

Uber har de siste månedene gjort fremstøt mot rådgivere etter at en tredjepart (som ikke er nevnt ved navn) ifølge kildene skal ha spilt inn idéen og foreslått hvordan et oppkjøp kunne ha blitt strukturert.

Oppkjøpet, hvis realisert, vil i så fall bli det suverent største for selskapet noensinne.

– Tidlig fase

De to selskapene har en fellesnevner i dagens Uber-sjef Dara Khosrowshahi, som i årene 2005-17 hadde den samme jobben i Expedia og fortsatt sitter i styret der. Avisen tolker dette dithen at et eventuelt bud vil være vennligsinnet og at Khosrowshahi ikke vil delta i forhandlingene.

MENTOR: Barry Diller er arbeidende styreleder i Expedia. Foto: Bloomberg

En annen tilknytning er at Khosrowshahi i syv år jobbet for Barry Diller og hans internett- og mediekonsern IAC. Uber-sjefen har omtalt Diller, i dag arbeidende styreleder i Expedia, som «en stor mentor for meg.»

Financial Times-kildene understreker at Uber-interessen er i en veldig tidlig fase, og at en avtale muligens ikke vil materialisere seg. Ingen formell tilnærming er gjort overfor Expedia, og det pågår akkurat nå ingen samtaler.

Uber faller rundt 3 prosent i torsdagens førhandel på Wall Street, mens Expedia stiger nesten 8 prosent.

Ekspanderer

Fra sitt utgangspunkt som skysstjeneste, har Uber de siste årene utvidet virksomheten med booking av tog- og flyreiser, matlevering, logistikk og markedsføring.

– Uansett hvor du vil dra i din by og uansett hva du vil få tak i, ønsker vi å gi deg muligheten til å gjøre det, sa Khosrowshahi til avisen denne uken.

En innlemmelse av Expedia og deres bookingteknologi vil ifølge Financial Times styrke disse ambisjonene betydelig. Dog er Uber-ledelsen oppmerksomme på «investment grade»-ratingen selskapet fikk i august.

To av avisens kilder hevder ledelsen er opptatt av at et eventuelt Expedia-bud ikke rammer denne ratingen.

På dagens kurser er Expedia priset til rundt 20 milliarder dollar og Uber til 173 milliarder dollar. Sistnevnte har sett en kursoppgang på hele 85 prosent de siste 12 månedene.