Verdens mest verdifulle selskap, Apple, jobbet i flere år i det skjulte sammen med den kinesiske bilprodusenten BYD for å utvikle langdistanse EV-batteri, skriver Bloomberg.

Apple og det Shenzhen-baserte selskapet begynte samarbeidet rundt 2017 for å bygge et batterisystem ved hjelp av litium-jern-fosfatceller, sier kilder med kjennskap til situasjonen.

IT-giganten ville utvikle langdistansebatterier som en del av sitt nå kansellerte bilprosjekt, og teknologien ble designet for å vare lenger og sikrere enn typiske batterier for elbiler på den tiden.

Foto: Ragnvald Johansen

Brukte 11 mrd. i året

Selv om Apple ikke eier noen av teknologiene som brukes i BYDs nåværende Blade-batterier, viser partnerskapet hvor langt selskapet var villig til å gå i sine forsøk på å produsere en bil. Teknologigiganten har brukt rundt 1 milliard dollar, som tilsvarer nesten 11 milliarder kroner, i året på bilprosjektet de siste ti årene — ofte sett på som en av selskapets «neste store ting» — før de bestemte seg for å droppe det i februar, skriver Bloomberg.

Som en del av det hemmelige samarbeidet kom Apple-ingeniører med ekspertise innen avanserte batteripakker og varmehåndtering, mens BYD bidro med produksjonskompetanse og fremskritt ved bruk av litium-jern-fosfatceller — bedre kjent som LFP.



Ifølge Bloomberg ble arbeidet fra Apples side ledet av tyskeren Alexander Hitzinger, en tidligere leder i Volkswagen og Porsche, som hadde ansvar for produktdesign for bilprosjektet fra 2016 til 2019.

Talspersoner for både Apple og BYD har avvist å kommentere batteriarbeidet, men kineserne presiserer i en epost overfor nyhetsbyrået at de har «full eiendomsrett og patentrettigheter for Blade-batteriet.»

I dag er hele bilparken til BYD drevet av Blade-systemet, som bruker en batteripakke designet av personer som ble informert av erfaringene fra Apple-samarbeidet.