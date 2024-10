Den amerikanske elbilprodusenten Lucid Group varslet onsdag 765-790 millioner dollar i tap på driften i tredje kvartal, sammenlignet med LSEG-konsensus som ifølge Reuters pekte mot 751,65 millioner dollar i minus.

Samtidig vil selskapet utstede over 262 millioner nye aksjer, i tillegg til at majoritetsaksjonæren – Saudi-Arabias statlige investeringsfond PIF – vil tegne nesten 375 millioner aksjer i en rettet emisjon. Fondet er ventet å beholde sin eierandel på nærmere 60 prosent.

Aksjen stuper mer enn 19 prosent til 2,65 dollar i torsdagens førhandel på Wall Street, og er dermed ned nesten 96 prosent fra all-time high på 64,86 dollar i februar 2021.

Ny SUV på gang

Provenyet fra emisjonene skal gå til generelle selskapsformål, inklusive investeringer og arbeidskapital.

Lucid-investeringen, som beløper seg til flere milliarder dollar, inngår i Saudi-Arabias diversifisering bort fra olje. Senest i august varslet PIF en kapitalinnsprøytning på 1,5 milliarder dollar gjennom sitt tilknyttede selskap Ayar Investment for å fasilitere produksjonen av den nye SUV-modellen Gravity.

Høyere renter og tilgjengelighet av billigere hybridbiler har svekket etterspørselen etter elbiler i USA, og aktører som Tesla, Rivian Automotive og Lucid har alle kuttet priser og lokket med billig finansiering for å få fart på salget.

Enormt tapssluk

Pengene fortsetter altså å renne ut for Lucid, som tapte 730 millioner dollar på driften i årets første kvartal og fulgte opp med nye 787 millioner dollar i andre kvartal. I hele 2023 ble driftsresultatet negativt med over 3 milliarder dollar, mens 2,6 milliarder dollar ble tapt året før og 1,5 milliarder dollar i 2021.

SNART I PRODUKSJON: Lucid-sjef Peter Rawlinson viste frem SUV-en Gravity på en bilmesse i Los Angeles i fjor. Foto: Bloomberg

På de tre og et halvt årene som har gått siden produksjonsstart for Lucid Air i Casa Grande, Arizona, i 2021 har elbilprodusenten altså tapt over 8,6 milliarder dollar på driften. Samlet resultat etter skatt i tilsvarende periode er minus 11,6 milliarder dollar.

Tidligere denne måneden kunngjorde Lucid 1.805 produserte og 2.781 leverte biler i løpet av tredje kvartal, mot 1.550 produserte og 1.457 leverte biler i samme periode i 2023 (da 700 biler også ble overført til Saudi-Arabia for sluttføring).

Lucid offentliggjør sin rapport for tredje kvartal torsdag 7. november.