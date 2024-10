En av de mest imponerende detaljene med Honor Magic V3 er hvor lite synlig bretten på den innvendige skjermen er. Den er nesten usynlig, og selv etter en uke med testing og bretting av telefonen opp og igjen er bretten fremdeles like lite synlig som da vi først pakket opp telefonen. Honor har gjort bretten på Honor Magic V3 nesten usynlig ved å forbedre hengseldesignet og materialene slik at mindre stress påføres skjermen under bretting. Dette gjør at telefonen føles solid og er merkbart mer avansert enn konkurrentene på dette området.