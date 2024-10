Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen tror Nordic Semiconductor vil omsette for 160 millioner dollar i tredje kvartal, i tråd med guidingen, samtidig som selskapet vil få et EBITDA-resultat på 21 millioner dollar, noe som på linje med konsensus.

Analysefakta Aksje: Nordic Semiconductor

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 130 (130)

Videre venter analytikeren at guidingen for fjerde kvartal vil reflektere historiske sesongvariasjoner, med et spenn fra 130 til 160 millioner dollar. For 2025 ligger Arctic Securities åtte prosent over konsensus på salg, basert på høyere vekstforventninger innen personlig elektronikk, selskapets store kunder, distributører og andre halvlederselskaper.

Spetalen ser potensial i Nordic Semiconductors nylige oppkjøp av Novelda, spesielt med lanseringen av X7-teknologien som kan åpne nye markeder innen bilindustrien. Selv om aksjen handles til en P/E på 22/14 for årene 2026/2027, mener analytikeren at BLE-virksomheten alene er verdt mellom 110-170 kroner pr. aksje, noe som kan gi en betydelig oppside i aksjen.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 99,10 kroner, opp 0,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.