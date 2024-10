Resultatsesongen ruller videre på Wall Street denne uken, og blant høydepunktene er Tesla som kommer med sine tall på onsdag. Etter en robotpresentasjon som skuffet Wall Street, kan analytikernes fokus være tilbake til det grunnleggende, skriver Marketwatch.

«Fokuset for Tesla vender nå i det minste tilbake til det fundamentale. Og det fundamentale her er Teslas etterspørselsutsikter og tegn på sterkere inntjening. Men gitt vår forventning om at tredjekvartalstallene overgår konsensus og at estimatene vil stabilisere seg på kort sikt, tror vi onsdagens rapport kan være en positiv katalysator på kort sikt», skrev Barclays ifølge nettstedet i en oppdatering i forrige uke, og la til at marginene «har nådd bunnen.»

FactSet-konsensus peker mot at resultatet pr. aksje faller 9 prosent fra tredje kvartal i fjor, til 60 cent pr. aksje. Tesla-inntektene ventes å øke rundt 9 prosent til 25,46 milliarder dollar.

Etterforskes

Robotaxien Elon Musk presenterte under det eksklusive arrangementet i Warner Bros-studioet i Burbank, California, for halvannen uke siden, ventes ifølge Tesla-sjefen selv å koste mindre enn 30.000 dollar – med lansering av selvkjøringsteknologi i Model 3 og Model Y allerede neste år.

Produksjonsstart for Cybercabs anslo han til «innen 2027.»

ETTERLENGTET: Men markedet ble svært skuffet over Teslas Cybercab-presentasjon 10. oktober. Foto: NTB

– Men jeg har en tendens til å være litt optimistisk med tidspunkter, minnet han om like i forkant.

Marketwatch minner dessuten om at Teslas selvkjøringsteknologi etterforskes av veitrafikkmyndighetene i USA etter flere ulykker, hvorav en endte i dødsfall for en fotgjenger.

Ifølge Bernstein-analytiker Toni Sacconaghi kom «forbløffende få detaljer» frem på robotpresentasjonen, mens Adam Jonas i Morgan Stanley har reist spørsmålet om hvor stor trussel Teslas ambisjoner egentlig utgjør for Uber.

Tid for emisjon?

Dog mener analytikerne i Bank of America ifølge nettstedet at Teslas «We, Robot»-arrangement totalt sett leverte, og at nå kan være «et godt tidspunkt å hente inn billig kapital på».

«Tesla foretar investeringer i robotaxier, roboter (særlig Optimus) og kunstig intelligens som kan kreve betydelig kapital. Med tanke på det, og med hensyn til motgangen i kjernevirksomheten for elbiler, vil vi ikke bli overrasket om Tesla hentet penger – noe selskapet historisk sett har vært i stand til å gjøre til en svært lav kostnad sammenlignet med sine konkurrenter», skriver de i en oppdatering.

Tesla ble straffet med nesten 9 prosent kursfall første dag etter robotarrangementet, og har siden hentet seg noe inn. Likevel er aksjen ned rundt 11 prosent så langt i 2024. I mandagens førhandel handles aksjen ned drøye prosenten.